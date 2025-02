Serie B, il tecnico: "La classifica è interessante, ma i conti si faranno solo alla fine». L’Hokkaido soddisfa Guarnieri: "Superato un momento delicato»

Le difficoltà di fine girone di andata sono in archivio, la risposta ai ko con Mirandola e Benacus e a un mese vissuto con i problemi fisici di Ricci Maccarini, Popov e Reccavallo è arrivata.

Dopo la vittoria su Cazzago, ecco il bis concesso a Montichiari: 6 punti e nessun set ceduto da parte della Hokkaido, nelle prime due gare giocate nel girone di ritorno.

Bologna c’è e ha reagito: terza in classifica, ha due punti in meno di Transport Villadoro, che ha però una gara in più: i rossoblù, insomma, restano in corsa per il secondo posto che significa playoff e scavano il solco su Scanzorosciate, a -5 dopo i ko Mirandola e Dual Caselle.

"Sono contento, abbiamo risposto a un periodo delicato", racconta il tecnico Francesco Guarnieri. Perché rispondere con forza al primo momento di pressione e difficoltà, per la seconda squadra più giovane del girone C del campionato di B maschile di volley, non era nè facile nè scontato. Soprattutto visto il periodo.

"La scomparsa della presidente Elisabetta Velabri ci ha colpito. Abbiamo dovuto fare i conti con la lussazione del mignolo dell’opposto Ricci Maccarini, Popov è fuori da tempo e Reccavallo ha fatto i conti con la frattura di un dito. Si aggiunga che tra gennaio e febbraio si intensificano i campionati Under 17 e 19 e i nostri ragazzi che fanno doppio campionato non sempre hanno potuto allenarsi con noi. Insomma, è stato un periodo tosto a livello emotivo e fisico, ma abbiamo reagito da squadra vera, forte e compatta. Stiamo recuperando i giocatori e stiamo ritrovando ritmo in palestra e in partita".

I risultati si vedono: il cambio palla sta tornando fluido, Tassoni sta ritrovando feeling con centrali e in pipe con gli attaccanti di palla alta, sfruttando maggiormente la parte centrale della rete. E la Hokkaido si conferma tra le big.

"La classifica la vediamo, è bella ed è bello essere in alto. Ma ragioniamo una partita per volta. Se poi a fine campionato saremo lì ci giocheremo i playoff negli scontri diretti, ma il nostro obiettivo ora è crescere e continuare il nostro percorso". Parola di coach Guarnieri.

Marcello Giordano