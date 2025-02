Serie B: in certosa la camera ardente per la presidente. Secondo posto blindato. Così l’Hokkaido omaggia Velabri

Hokkaido Bologna 3Cazzago 0(25-23; 25-22; 33-31)

HOKKAIDO : Serenari 7, Tassoni 3, Ronchi 18, Tito 11, Bernardis 9, Bandieri 10, Chiella (L1); Beneventi, Ricci Maccarini 1, Imperato. Non entrati: Popov (L2), Bigozzi, Dalfiume, Reccavallo. All. Guarnieri.

RADICI PRODUCTS CAZZAGO: Nobile 7, Gamba 3, Statuto 3, Zamboni 16, Pinna 6, Zanardi 7, Braghini (L1); Dal Bon, Marchetti 4, Crosatti 4. Non entrati: Sarzi Sartori, Beretta, Facchinetti, Masutti (L2). All. Timberti.

Vince e si riprende il secondo posto solitario della classifica, alla prima giornata del girone di ritorno. Il tutto nonostante l’assenza di Ricci Maccarini, ma soprattutto al termine di una settimana complessa a livello emotivo, a causa della scomparsa della presidente Elisabetta Velabri. I suoi ragazzi le regalano una gioia all’indomani della scomparsa: Cazzago battuta, 3-0, nonostante l’emergenza. Ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, da parte della seconda squadra più giovane del girone C del campionato di serie B maschile di Volley.

I ko con Mirandola e Benacus sono alle spalle, capitan Ronchi e i centrali Tito e Bandieri guidano i rossoblù alla riscossa e al ritorno al successo. Il tutto all’interno di un sabato sera ad altissimo tasso di emotività. Perché a guardare i ragazzi della presidente Elisabetta Velabri, ci sono il marito Sandro e la figlia Eleonora, oltre al minuto di silenzio.

Bologna gioca, soffre, ma si ritrova: come nel girone di andata, rimonta e si dimostra spietato nei finali punto a punto, manco fosse squadra esperta e scafata: è ciò che aveva colpito nel girone di andata e ha fatto la differenza: lo fa pure nella serata dell’addio a Elisabetta Velabri, per la quale è in programma la camera ardente dalle 14,15 alle 15,15 oggi alla Certosa. In campo, la Hokkaido la onora nel miglior modo possibile: vincendo e riprendendo la corsa verso i playoff dopo i ko con Mirandola e Benacus e riprendendosi il secondo posto solitario.

Le altre gare: Transports Villadoro-Zotup Scanzorosciate 3-1, Ferramenta Astori-Univolley Carpi 2-3, Modena Volley-Canottieri Ongina 3-1, Stadium Mirandola-Volley Veneto Benacus 3-0, Cremonese-Imecon Crema 1-3, Kema Asola Remedello-Arredopark Dual Caselle 1-3. Ha riposato: Mgr Grassobbio.

La classifica: Stadium Mirandola 40; Hokkaido Bologna 36; Transports Villadoro 35; Zotup Scanzorosciate 33; Volley Veneto Benacus 28; Ferramenta Astori 24; Arredopark Dual Caselle 23; Modena Volley 21; Canottieri Ongina 20; Radici Products Cazzago, Cremonese 19; Imecon Crema, Mgr Grassobbio 10; Kema Asola Remedello 9; Univolley Carpi 8.

Marcello Giordano