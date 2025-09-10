Serie b. Invicta, pubblicato il calendario: esordio in casa l’11 ottobre con il Tuscania

La prima di campionato l’11 ottobre in casa. Un girone nuovo, rispetto alle ultime stagioni, e l’obiettivo come sempre di fare bene e migliorarsi. La formazione maschile di serie B dell’Invicta di Fabrizio Rolando sta lavorando sodo in vista dell’inizio del campionato previsto tra poco più di un mese. L’Invicta farà il suo esordio in casa sabato 11 ottobre alle 21. I ragazzi di coach Fabrizio Rolando ospiteranno al ’PalaMaroncelli’ di Marina di Grosseto la squadra laziale di Tuscania. La formazione grossetana è stata inserita nel girone E che comprende anche Cecina, Castelfranco, CivitaCastellana, Arezzo, Pontedera, Lucca, Santa Croce, Firenze, Assisi, Massa Carrara e il sestetto umbro di Cascia. Nella seconda giornata i maremmani saranno ospiti di CivitaCastellana, società che da sempre ha costruito squadre molto competitive. Confermata la rosa della passata stagione per la squadra biancorossa, con l’inserimento di alcuni giovani interessanti prelevati dalla serie C di coach Enrico Ferrari, come era già accaduto nella passata stagione. Promossi in prima squadra il palleggiatore Leonardo Ferrari, e Diego Lorenzini. Confermati in regia Andrea Cordano, col vice Alberto Benedettelli, l’opposto Gianluca Pellegrino. Il libero Edoardo Spignese con il giovane Francesco Gigi. I centrali Emanuele Ielasi, Alessio De Matteis e Alessandro Barbini. Il capitano Leonardo Alessandrini. Di banda Andrea Rossi e i giovani Simone Lazzeretti e Dimitri Corridori.