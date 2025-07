Serie b. Invicta, si parte dalle certezze. Alessandrini, Ielasi e De Matteis

Il campionato di serie B maschile dell’Invicta è terminato da poco, ma è già tempo di mettere le basi per la formazione di Fabrizio Rolando in vista della prossima stagione. Il quarto posto in campionato ha confermato quanto di buono sta facendo la società grossetana con le conferme dei tecnici e di giocatori importanti. Fabrizio Rolando sarà sempre l’allenatore della serie B maschile, nonché supervisore tecnico di tutte le formazioni maschili. E la prima squadra riparte dalle conferme, ovvero da alcuni elementi oramai basilari.

Il capitano Leonardo Alessandrini resta logicamente a Grosseto. Il veterano della rosa è pronto ancora una volta a battagliare. Una sicurezza. L’ennesima annata da protagonista, più motivato che mai a lasciare il segno in tutti i settori del campo. Con lui altre due conferme di fuori Grosseto. Per la terza stagione consecutiva Alessio De Matteis sarà il muro dell’Invicta. Ormai un grossetano d’adozione, Alessio rimane un punto fermo della squadra anche per la stagione 2025/26. L’uomo più alto della lega resta a Grosseto, insomma. E con lui, per la quarta stagione consecutiva Emanuele Ielasi sarà ancora all’Invicta. Altra conferma importante per un giocatore che tanto bene aveva fatto nelle precedenti stagioni in casacca grossetana.

I primi movimenti sono stati fatti insomma, ora resterà da capire se il ds Francesco Masala aggiungerà qualche altro tassello alla rosa. E chi verrà confermato o promosso dalla serie C.