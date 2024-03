Serie B. La Kabel domani a Camaiore. Ed è caccia ai punti salvezza

A Camaiore per far punti. Trasferta delicata per la Kabel nel campionato di serie B maschile nazionale che domani in posticipo, ore 18 Palasport Camaiore, arbitri Giani e Ippolito, sarà ospite dell’Upc Camaiore. All’andata la sfida era terminata 3-2 per la Kabel ma Camaiore aveva dimostrato di essere squadra giovane e ricca di atleti interessanti a cui magari mancava un finalizzatore offensivo. Ecco anche quello adesso c’è perché Camaiore poche gare dopo la sfida con Prato ha ingaggiato un opposto fuori categoria come Matteo Paoletti, 41 anni e con una lunga militanza in A2 ed A3. Camaiore, che nell’ultimo turno ha recuperato alcuni degli infortunati che ne avevano condizionato le prestazioni nei turni precedenti, è reduce dallo splendido successo al quinto contro Castelfranco e quindi arriva a questo match con il vento in poppa.

Prato, dal canto suo, dopo la vittoria contro Sansepolcro cerca continuità e cerca una striscia di risultati che possano regalare sostanza e concretezza ad un obiettivo salvezza che, al momento, appare ancora lontano. Rispetto alla gara scorsa, Novelli recupera Gioele Corti, elemento importante per tattica e personalità. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.