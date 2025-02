Serie B, l’Invicta Grosseto ospita la Trading La Spezia

VOLLEYSfida che vale il settimo posto tra Invicta Grosseto e La Spezia in un match che è aperto a tutti i risultati. La diciassettesima giornata di serie B maschile vede l’Invicta impegnata in casa contro la Npsg Trading La Spezia, formazione che precede in classifica i maremmani: appuntamento alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto. Liguri che hanno 5 punti in più dell’Invicta. All’andata vinse La Spezia 3-2. I grossetani di Fabrizio Rolando ospitano i liguri in un match complicato, soprattutto perché l’Invicta è reduce da una brutta situazione dopo una serie di passaggi a vuoto che hanno fatto scivolare l’Invicta tra fine 2024 e inizio 2025 in una situazione di classifica da metà graduatoria per colpa dei troppi passaggi a vuoto. "Le ultime partite sono arrivate sconfitte – ha spiegato coach Rolando -. Non abbiamo sfruttato le occasioni che ci erano arrivate. Abbiamo lasciato punti per strada. Ci manca continuità e nel finale del set sprechiamo tanto. Ci manca tranquillità, è uno dei motivi che ci fa arrivare a fine set poco lucidi. Ci stiamo lavorando. Contro La Spezia sarà una partita tosta. Abbiamo alti e bassi. Giochiamo alla pari contro chiunque, ma ci manca l’inesperienza in qualche ruolo. Siamo stati bravi in passato a nascondere i nostri punti deboli. Dobbiamo lavorare forte, l’unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione è allenarci e parlarci. Andiamo avanti per evitare di avere fasi di nervosismo. Vorremmo fare ma in questo momento non siamo in grado. La Spezia sono forti, giocatori di valore. Nelle ultime giornate hanno avuto qualche problema, sono stati un po’ altalenanti. Dovrebbero essere al completo e noi proviamo ad invertire questo trend, abbiamo bisogno anche del pubblico per ritrovare serenità. Quando non siamo in fiducia e arrivano le difficoltà ci sgretoliamo".