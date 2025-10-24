Serie b maschile. Castelferretti ultimo e obbligato a vincere a San Severino

Ancora un esame importante per Osimo che dopo aver superato al tiebreak Rubicone è attesa dal derby di Macerata, un avversario a punteggio pieno dopo due giornate.

Per Osimo la possibilità di compiere il sorpasso in classifica. Avversario ostico anche per Loreto, atteso dalla terza trasferta consecutiva contro un Bologna che non ha sbagliato finora nulla. Chi invece deve sbloccarsi è Castelferretti, ancora a bocca asciutta, il quale farà visita al San Severino, che nell’ultimo turno ha sbancato il campo del San Marino.

Per Castelferretti invece secondo ko di fila senza prendere punti. Intanto nel girone D dopo due giornate c’è un terzetto al comando, a punteggio pieno: Ferrara, che ha espugnato Castelferretti, Bologna e Macerata.

B maschile (girone D), seconda giornata. Torre San Patrizio-Bologna 1-3, Montorio-Forlì 0-3, Grottazzolina-Ravenna 3-1, Castelferretti-Ferrara 1-3, Osimo-Rubicone 3-2, San Marino-San Severino Marche 1-3, Macerata-Loreto 3-1.

Classifica: Ferrara, Bologna e Macerata 6; Osimo 5; Forlì e Rubicone 4; Loreto, Grottazzolina e San Severino Marche 3; San Marino 2; Torre San Patrizio, Castelferretti, Ravenna e Montorio 0.

Prossimo turno. 25/10/25. Forlì-Ferrara, Torre San Patrizio-Grottazzolina, San Severino Marche-Castelferretti (ore 17), Ravenna-San Marino, Bologna-Loreto (ore 20:30), Macerata-Osimo (ore 17).