Serie B maschile. Il derby della costa tirrenica . L’Invicta riceve il Tomei Livorno

Derby della costa tirrenica stasera per l’Invicta di coach Fabrizio Rolando. Alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto, il team maschile di serie B ospita il Tomei Livorno per la diciassettesima giornata di campionato. Grossetani reduci da un buon momento di forma e saldamente in possesso della terza posizione con 38 punti, staccati di 4 punti dalle due capolista (Maury’s ComCavi Tuscania e Toscana Garden Arno). Livorno che invece è undicesimo in classifica con 15 punti e che sgomita per salvarsi.

Dopo il successo di Pontedera quindi c’è voglia di continuare questa brillante annata. "Sabato abbiamo battuto la nostra bestia nera – dice il dice il direttore sportivo dell’Invicta, Francesco Masala –. E’ stata una partita difficilissima. Eravamo partiti male, e si era messa in salita. Ma come spesso accade i ragazzi hanno fatto girare il match. Diamo atto ai ragazzi di essere stati bravi. La classifica nasce da queste prestazioni. Non abbiamo velleità di promozione, ma stiamo facendo un campionato importante. Se non facciamo stupidaggini col Livorno dovrebbe essere abbordabile. Partiamo coi favori del pronostico, ma ogni partita è una sfida a sé".