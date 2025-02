Serie B maschile. Invicta, prova di maturità a Camaiore

Torna a giocare l’Invicta di serie B con la prima giornata del girone di ritorno. Oggi alle 18 la formazione maschile di Fabrizio Rolando gioca a Camaiore e la gara è tutt’altro che semplice: i padroni di casa sono secondi in classifica.

Rispetto alla gara di andata che vide i maremmani imporsi nettamente per tre set a zero, la squadra avversaria è cresciuta notevolmente sul piano tecnico. Pellegrino e compagni dovranno cercare di evitare soprattutto i cali di tensione visti in alcune partite che hanno condizionato il rendimento della squadra, cercando di invertire la rotta.

"In questa prima fase del campionato non abbiamo avuto continuità – spiega Rolando – dobbiamo invertire la rotta. Abbiamo ottenuto vittorie importanti, proveremo a fare meglio perché quando giochiamo siamo al pari di tutte. Andiamo a Camaiore per fare punti. Sarà una sfida difficile, ma possiamo senz’altro giocarcela. Per sopperire ai nostri cali di continuità dobbiamo allenarsi e allenarsi. Per alzare il livello dell’allenamento ho bisogno della squadra titolare sul pezzo".