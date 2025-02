Serie b maschile. Invicta, sconfitta e amarezza. Si poteva fare molto di più

Trasferta negativa per l’Invicta che si arrende a Camaiore sconfitto da Volley Lucca in una sfida che appariva alla portata.

La sedicesima giornata di serie B maschile ha visto il ko per 3-1 (25-21, 25-22, 21-25, 25-22) della formazione di Fabrizio Rolando, prima giornata del girone di ritorno con i grossetani che hanno iniziato male questa seconda parte del torneo, giocando una pallavolo discontinua, con ritmo altalenante e troppi errori. Si tratta del terzo ko di fila per l’Invicta, e il Volley Lucca con questa vittoria va in vetta al girone in compagnia dei Lupi Santa Croce a quota 35 punti.

La formazione di Rolando, dopo aver perso 25-21 il primo set, era in vantaggio nel secondo per 22-20, finché una serie di errori non ha fatto rientrare in corsa i padroni di casa che hanno rimesso la testa avanti vincendo anche il secondo set.

Poi la reazione dell’Invicta nel terzo set, giocato bene, ma nel quarto set ancora i padroni di casa si sono aggiudicati il periodo. Troppi errori e passaggi a vuoto per la formazione di Rolando che ha dato anche l’impressione di avere difficoltà a reagire nei momenti di difficoltà.

La sfida avversaria era comunque alla portata, anche se i primi della classe non sono lassù per caso.

Rispetto ad altre sconfitte è stata una battuta d’arresto accettabile contro la prima in classifica, al termine di una gara non bruttissima, ma da cui Rolando dovrà ripartire per iniziare al meglio il nuovo anno dopo tre sconfitte di fila.

Invicta ottavo in classifica con 23 punti alla settima sconfitta in questo campionato.