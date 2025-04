Serie B maschile: Invicta Sol Caffè sfida Lupi Santa Croce per l'ottava vittoria consecutiva

Ventisettesima giornata di serie B maschile con l’Invicta Sol Caffè che va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva per consolidare la quarta posizione. Ma sarà tutt’altro che semplice l’incontro di oggi (inizio alle 21), perché i grossetani a Marina, al PalaMaroncelli, ospitano i Lupi Santa Croce, seconda forza del campionato con 56 punti (contro i 45 dei grossetani).

"Stiamo giocando molto bene ultimamente, vincere aiuta a vincere e in campo si vede. Siamo più tranquilli. Ci supportiamo e sopportiamo di più – spiega l’alzatore Andrea Cordano –. C’è un po’ di amaro in bocca per i punti persi nel girone di andata che ci avrebbero permesso di lottarcela per un posto playoff. Il cambio di passo dell’ultimo periodo è dovuto al livello di allenamento che si è alzato, siamo più costanti e presenti. Abbiamo avuto molte assenze per problemi di lavoro. Ultimamente siamo al completo, e ci sono anche i ragazzi delle giovanili".

Quarto posto momentaneo per l’Invicta. "Per le qualità che abbiamo potevamo fare di più – ha aggiunto Cordano –. Alla lunga paga la costanza, e nel girone di andata non l’abbiamo avuta. Davanti a noi in classifica ci sono squadre che abbiamo battuto, ma loro sono state più continue". Ora l’incontro contro Lupi Santa Croce. "L’andata fu decisa dagli episodi – ha aggiunto Cordano –. Nel primo set furono più bravi di noi. Sia nel primo che nel quarto set ci facemmo sfuggire la vittoria. Noi possiamo dire la nostra, loro arrivano dopo una sconfitta ma hanno le final four di coppa. Sarà una partita bella da giocare".