Serie B maschile. La Kabel domina sull’Orte. E conquista tre punti d’oro

Prato batte Orte e fa tre passi verso la salvezza. Buona prova dei ragazzi di coach Novelli che, opposti al fanalino di coda del torneo di serie B nazionale maschile, non soffrono più di tanto, nonostante una settimana di lavoro quasi nullo vista la chiusura delle palestre per gli eventi meteo che hanno colpito Prato. Due set dominati e poi il terzo vinto in rimonta. Nel primo set la Kabel scende in campo con i gemelli Alpini in diagonale, Conti e Tempestini al centro, Bandinelli e Maletaj di banda e Civinini libero. Orte parte forte e si porta 6-9, poi la reazione di Prato che rimonta 16-12 e 19-14. La chiusura arriva per 25-18. Al ritorno in campo ancora Kabel in controllo. Si resta in equilibrio fino al 13 pari, poi l’allungo di Alpini per il 20-17 e la chiusura ancora di Alpini 25-18. Nella terza frazione Orte si illude fino al 20-22, poi Prato cambia passo

e vince 25-22.

Questo il tabellino.

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli.

All. Novelli.

VOLLEY CLUB ORTE: Moscatiello, Facchini, Scarponi, Ottaviani L., Marinucci, Diouf, Scopetti, Coluccia, Ottaviani D., Bacci, Sambucci, Suadoni, Parolisi, Passini. All. Sacchinelli. Arbitri: Farnesi e Tizzanini Parziali: 25-18; 25-18; 25-22