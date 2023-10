Serie B maschile. L’Invicta è davvero incontenibile. Sconfitto il Tomei Livorno

L’Invictavolleyball sbanca il campo del Tomei Livorno. Ancora una vittoria per la formazione di Fabrizio Rolando nel campionato di serie B maschile. I grossetani si sono imposti nel posticipo domenicale 3-1 (25-27, 25-19,15-25, 15-25) sul Tomei Livorno. Tre punti importanti per rimanere in scia alle prime della classifica. I livornesi sono rimasti in gara nei primi due set: nel primo anno lottato punto a punto con i grossetani, finché Galabinov e soci non hanno portato dalla propria parte l’incontro vincente al tie break 27-25. Anche se il gioco visto è stato troppo altalenante, con qualche errore di troppo. I livornesi sul 25-24 hanno fallito il servizio, concedendo quindi ai grossetani di vincere la prima frazione. Nella seconda frazione invece c’è stata la vittoria del Tomei Livorno, complice anche le troppe distrazioni difensive di Alessandrini e compagni. Poi però l’Invictavolleyball ha alzato il ritmo nel terzo e quarto set, mettendo in difficoltà la ricezione dei padroni di casa, e tenendoli sempre a debita distanza.