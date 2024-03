Serie B maschile. L’Invicta nella tana del Foligno. Avversario sempre temibile

Trasferta in Umbria per l’Invicta che punta a rimanere in scia alle prime della classe. Oggi, per la diciottesima giornata di serie B maschile, la formazione di coach Fabrizio Rolando sarà a Foligno al Palasport Paternesi per una sfida da vincere. Vincere per confermarsi al terzo posto, ma anche per rimanere in scia alle prime due che nel turno scorso avevano perso terreno. Il team umbro ha 24 punti essendo decimo, mentre i grossetani ne hanno 41, ma oggi dovranno guardarsi bene dall’avversario. Il programma della giornata: Lupi Santa Croce-Maury’s Comcavi Tuscania, Ecosantagata Civita Castellana-Naturenergy Anguillara, Italchimici Foligno-Invictavolleyball, Ies Tomei Livorno-Volley Club Orte, Gruppo Lupi Pontedera-New Volley Sansepolcro, Kabel Volley Prato-Toscana Garden Arno, Maxitalia Jumboffice-Upc Volley. In serie D maschile invece la formazione di coach Enrico Ferrari alle 21 al PalaMaroncelli per il quattordicesimo turno di campionato si gioca il primo posto contro il Borgo Rosso Volley di Livorno: grossetani primi nel girone con 31 punti inseguiti dai livornesi a quota 28. All’andata il team di Ferrari vinse 3-2, stasera la replica di una super sfida che vale il primo posto.