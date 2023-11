Serie B maschile. Per l’Invicta trasferta ad Anguillara

Trasferta ad Anguillara Sabazia per l’Invictavolleyball di Alessandrini e compagni. Oggi alle 17 al palazzetto dello sport "Fagiani" i grossetani scendono in campo per la sesta giornata del campionato di serie B maschile: sfida in terra laziale per il team di coach Fabrizio Rolando che fa visita ad una formazione che ha 8 punti in meno. Grossetani quarti con 12 punti, laziali in corsa salvezza con 4 punti. I laziali nell’ultimo turno hanno perso 3-2 in casa contro il Civita Castellana: sopra 2-0 Anguillara ha ceduto nel finale facendosi rimontare in maniera incredibile. Oggi quindi, nuovamente di fronte al pubblico amico, i laziali vorranno reagire al meglio. Il programma della sesta giornata di campionato:Tuscania- Civita Castellana, Naturenergy Anguillara-Invictavolleyball,Tomei Livorno-Sansepolcro, Prato-Orte, Lupi Santa Croce-Maxitalia Jumboffice, Gruppo Lupi Pontedera-Toscanagarden Arno, ItalFoligno-Camaiore.