Serie B maschile. Poca Invicta, Lupi tranquilli

Sconfitta netta per 3-0 per i ragazzi della serie B dell’Invicta che rimediano un netto ko sul campo dei Lupi Santa Croce. Invicta che arrivava da una vittoria rassicurante, ma stavolta nella quarta giornata di serie B maschile è arrivato un brusco stop: 25-22, 25-19, 25-11.

Coach Rolando ha schierato Cordano, Pellegrini, Lazzeretti, Rossi, Ielasi, Spignese e Dematteis, complice ancora l’infortunio di capitan Alessandrini, fermo ai box pe un problema all’addome.

Santa Croce che parte meglio portandosi avanti 5-2, per poi essere raggiunta dai maremmani sul sette pari, e allungare di una lunghezza. Invicta che nel primo set tiene tre lunghezze di vantaggio a lunghi tratti arrivando anche al 20-15 per i grossetani. In un set che sembra incanalato verso la vittoria grossetana però i ragazzi di Rolando perdono lucidità in attacco, concedendo il rientro avversario che pareggia sul 22 pari.

La ricezione Invicta cede e Santa Croce sorpassa e va a chiudere il set tra l’incredulità grossetana. Nel secondo set i padroni di casa mettono a segno un break importante andando subito via sul 5-1; Rolando chiama tempo, e i grossetani tornano sotto.

I Lupi mantengono comunque un buon margine, tenendo a debita distanza Pellegrino e soci. La sfida va avanti con Lupi Santa Croce sempre in controllo del match, fino a chiudere anche la seconda frazione.

Terzo set che inizia invece in equilibrio, finché i padroni di casa non vanno avanti di tre lunghezze; a metà set i padroni di casa prendono il controllo della partita, con l’Invicta che piano piano vede scivolare via la possibilità di rientrare in gara.