Serie b maschile. Volley Prato, che brutto scivolone

Sconfitta pesante per il Volley Prato nel campionato di serie B maschile nazionale. I ragazzi di Novelli perdono il derby di Camaiore contro l’Upc Delta col punteggio di 3-1 e vedono la corsa salvezza complicarsi maledettamente. Se la Kabel perde, infatti, i rivali di Foligno battono Sansepolcro e ora la permanenza nella serie nazionale diventa davvero in salita. Eppure il Volley Prato aveva iniziato bene il match giocando un gran primo set, chiuso ai vantaggi per 26-28. Una frazione d’alto livello che però poi Prato non ha saputo bissare negli altri tre set successivi, dove è emersa qualche sbavatura di troppo, dove il servizio è stato meno efficace e dove Camaiore ha alzato i ritmi. I locali così pareggiano i conti 25-20 al ritorno in campo, piazzano il sorpasso 25-18 nella terza frazione e chiudono la partita nel quarto parziale imponendosi di nuovo 25-18. La rosa Kabel: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.