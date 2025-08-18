Serie B: mercoledì il raduno al palasport della 4 Torri. Volley, altri tre innesti

L’Asd 4 Torri Volley è lieta di comunicare i nomi degli ultimi tre giocatori che andranno a completare la rosa a disposizione di coach Pupo Dall’Olio per la prossima stagione da disputare in serie B, girone D. Nel reparto schiacciatori-ricevitori, arriva Daniel Manià, classe 2008, dallo Sloga Tabor Trieste. Si tratta di un inserimento in prospettiva futura: anche lui è figlio d’arte in quanto il papà Loris vanta una carriera di 13 anni in A1 e 4 in A2, con qualche presenza in nazionale. Per completare il settore dei centrali invece c’è la promozione dal settore giovanile di Gabriele Sanzogni, anche lui classe 2008, che disputerà così il suo terzo anno a Ferrara in prima squadra, dopo l’esperienza con under 19 e serie C.

Nel ruolo di libero ci sarà spazio per Cesare Roboni, classe 2006, reduce dall’esperienza con l’under 19/serie C e che ha comunque già avuto esperienze in prima squadra l’anno scorso. La 4 Torri si radunerà mercoledì alle 18 al palasport. Primo allenamento previsto alle 19.30.

Definito anche lo staff che coadiuverà Pupo Dall’Olio durante tutta la stagione: l’assistente allenatore sarà Luca Nardin, come preparatore atletico torna Michele Tonon da Sassuolo arriva lo scoutman Davide Corradini.