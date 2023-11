Serie B. Mosaico, la crisi non si ferma. A Genova quinto ko consecutivo

Prosegue il negativo inizio di campionato del Mosaico che trova, a Genova, la quinta sconfitta consecutiva, nonostante lo spirito con il quale le ragazze di Barbolini hanno dato battaglia nei primi quattro set, prima di cadere in modo pesante nel quinto. Barbolini rinuncia a Gennari (leggero stiramento) rimpiazzata nello starting da Testi. Inizio difficile: 12-5 per le padrone di casa, ma le nero-fucsia reagiscono aumentando soprattutto la pressione al servizio. Pareggio a 16 (ace Testi), break 21-19 (ace Toniolo) e chiusura con attacco avversario in out. A metà del secondo set allungo delle liguri che approfittano di avversarie insicure in ricezione e in attacco. Anche l’ingresso di Engaldini in regia non modifica l’inerzia. Con Venco nuovamente in campo il Mosaico parte fortissimo nel terzo set: 12-3 con raffiche di punti di una Bacchi finalmente protagonista e le migliori giocate di Bacchilega (alla fine 6 muri per lei). Le genovesi si avvicinano (19-18), ma non completano la rimonta. Chiude Tosi (alla fine 17 punti in uno score molto distribuito con le 5 attaccanti in doppia cifra). Quarto set infinito per un guasto al segnapunti (10 minuti di sosta) e sempre in equilibrio. Sul 23-24 il Mosaico sbaglia una difesa facile che vanifica un possibile contrattacco per il pareggio e regala il 2-2. Nel quinto set le luci fisico-agonistiche sono tutte spente. Genova va 5-0 con tre ace e gestisce a piacimento le operazioni. Rimont Genova – Mosaico Ravenna 3-2 (20-25, 25-19, 23-25, 25-23, 15-4).

Marco Ortolani