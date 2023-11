Serie B. Mosaico: serve un cambio di rotta. Si sblocca l’Olimpia Teodora con Rimini

Sonante vittoria della Pietro Pezzi contro la Querzoli Forlì: un 3-0 che non ammette discussioni e legittima l’ottima classifica dei ragazzi di Rizzi, partiti solo per salvarsi ma in grado di togliersi soddisfazioni importanti. La società ravennate, nata nel 2017 per omaggiare un poliziotto-pallavolista, ha scalato velocemente le categorie provinciali fino a stabilizzarsi in una serie B che, dopo la salvezza al brivido dello scorso anno, si punta a mantenere. Ottima prova dei martelli Cardia e Oliva (32 punti in due)

Prosegue, invece, la striscia negativa del Mosaico che, a Sassuolo, ha colto la settima sconfitta consecutiva, trovando poca efficacia in attacco e in ricezione e ricavando poco dai rincalzi chiamati in campo. Una stagione nata sotto una cattiva luce che richiede un cambio di ritmo per uscire dalla zona calda di una classifica che, con quattro retrocessioni previste, comincia a preoccupare. Anche il Mosaico Jr, in B2, non ha fatto risultato, ma aveva di gran lunga l’impegno più difficile della giornata, di fronte al Riccione che, al netto del turno di riposo già scontato, è da considerarsi la capoclassifica.

Ottimi risultati per le altre ravennati: si è sbloccata l’Olimpia Teodora superando Rimini per 3-2 e trovando in una sola sera la prima vittoria, i primi set e i primi punti. Sabato un nuovo scontro diretto, a Bologna, che potrebbe rilanciare le ambizioni di una squadra che potrebbe rinforzarsi con elementi nuovi in arrivo per inseguire una difficile salvezza.

Massa conferma il suo ottimo momento bissando, a Pescara, la vittoria colta il sabato prima nel derby contro Cervia. A loro volta le ragazze di Simoncelli si sono prontamente riscattate regolando nettamente il Potenza Picena. I progetti di Mosaico Jr, Massa e Cervia sono pienamente in linea con le aspettative della vigilia in una classifica che le vede raggruppate fra il quarto e il settimo posto.

Marco Ortolani