Serie B: ore 20,30 al PalaSavena arriva la M&G Scuola Pallavolo. Il nuovo allenatore De Marco: "Faremo i conti con le emozioni». Hokkaido, la forza dei giovani per il salto : "Abbiamo un’identità: dimostriamolo subito»

Si apre il sipario sul campionato di serie B maschile di volley e la Hokkaido è pronta a ripartire dopo la scorsa stagione in cui ha sfiorato i playoff. Non cambia la politica: Bologna sarà la squadra più giovane del girone D, con poco più di 20 anni di media e la voglia di lanciare i propri talenti. Cambia il raggruppamento, che quest’anno vedrà i rossoblù confrontarsi con squadre per lo più di Romagna e Marche, che si preannuncia di livello più alto ed equilibrato. Da questa sera, Bologna ne saprà di più, perché alle 20,30 al PalaSavena di San Lazzaro, ospiterà la M&G Scuola Pallavolo, ovvero la seconda squadra del club di Superlega di Grottazzolina.

"Mi aspetto una gara difficile – spiega il nuovo tecnico della Hokkaido Roberto De Marco – anche perché la componente emotiva incide sempre: sarà la prima casalinga per me e per i ragazzi e ci sarà l’emozione con cui fare i conti".

Sarà la prima da titolare per il palleggiatore classe 2008 Luca Falzone nella categoria e pure per il libero Gioele Imperato (pure lui 2008), due dei volti nuovi di Bologna. Alle bande Ronchi e Bernardis e all’opposto Ricci Maccarini (confermati), il compito di prendere per mano i compagni al cospetto di un’avversaria anche lei giovane (22 anni di età media).

"Ma qualche elemento di esperienza loro ce l’hanno", precisa De Marco. Il percorso di preparazione ha visto Bologna perdere con Rubicone e Forlì, che ritroverà in campionato, e battere poi Forlì e Ravenna, pure queste inserite nel girone con i rossoblù.

Si va alla scoperta della prima avversaria marchigiana.

"Non abbiamo molto materiale, siamo riuscita reperire un paio di video di loro amichevoli. In questo periodo è normale che qualche meccanismo ancora da oliare ci sia, ma dovremo pensare a fare il nostro gioco e la nostra partita, più che agli avversari".

La Hokkaido ha in mente un percorso di crescita: rompere il ghiaccio alla prima casalinga si preannuncia importante per prendere fiducia e consapevolezza in chiave futura e la continuità garantita dallo zoccolo duro sarà fondamentale sotto un aspetto.

"C’è tanta attesa e grande voglia di far bene: per riuscirci sarà importante trovare un buon ritmo gara fin dai primi scambi". Da questa sera si fa sul serio.

Le altre gare: Cavallino 4Torri Ferrara-Montorio, Paoloni Macerata-Don Celso Volley Fermo, Sab Group Rubicone-Sabini Falconara, Querzoli Forlì-Beach&Park San Marino, Sios Novavetro-Novavolley Loreto, Consar Pietro Pezzi Ravenna-Libertas Osimo.

Marcello Giordano