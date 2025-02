Serie B: ore 20,30, Cazzago al PalaCopernico. Un minuto di silenzio. E la sua Hokkaido non si ferma: "In campo per onorare Elisabetta. Anche lei avrebbe voluto così»

Nessun rinvio. Solo silenzio e la rinuncia a tutto ciò che è di contorno: ovvero musica, speaker, rumore e fotografie. La Hokkaido tornerà in campo alle 20,30 (PalaCopernico, non PalaSavena) contro Cazzago per iniziare il ritorno del campionato di serie B maschile, nonostante la scomparsa della presidente Velabri.

"Abbiamo deciso di onorare l’impegno perché sappiamo bene che Elisabetta così avrebbe voluto, ci sarebbe stata e ci sarà", dichiara il dg Cappelletti. All’interno di un weekend che già prevede il minuto di silenzio su tutti i campi per la morte di Simonetta Avalle, l’Hokkaido ricorderà Elisabetta Velabri, listandosi a lutto: il minuto di silenzio ufficiale per la presidentessa sarà onorato anche su tutti i campi provinciali e regionali nel prossimo weekend.

La Hokkaido ricomincia dal secondo posto a pari punti con Scanzorosciate e in un momento emotivamente molto delicato è a tornare alla vittoria dopo i due ko consecutivi con Mirandola e Benacus per proseguire la rincorsa ai playoff per la serie A3.

Le altre gare: Transports Villadoro, Zotup Scanzorosciate, Ferramenta Astori-Univolley Carpi, Modena-Canottieri Ongina, Stadium Mirandola, Veneto Benacus, Cremonese-Imecon Crema, Kema Asola Remedello-Arredopark Dual Caselle. Riposa: Mgr Grassobbio.

La classifica: Stadium Mirandola 37; Zotup Scanzorosciate, Hokkaido Bologna 33; Villadoro 32; Veneto Benacus 28; Ferramenta Astori 23; Canottieri Ongina, Arredopark Dual Caselle 20; Cazzago, Cremonese 19; Modena 18; Mgr Grassobbio 10; Kema Asola Remedello 9; Imecon Crema 8; Univolley Carpi 6.

Marcello Giordano