Serie B: Santa Croce e Upc Sdh in lotta per la vetta nel girone D

Serie B. Tutto da rifare per l’Upc Sdh in questo finale di stagione emozionante. Santa Croce ha approfittato dello stop dei camaioresi contro Jumboffice e sulle ali dell’entusiasmo ha strapazzato Spezia, riportandosi in prima posizione a braccetto con la grande rivale nel girone D. Restano due giornate da disputare prima di scrivere i verdetti: la 29ª (e penultima) va in scena oggi con i match in contemporanea tra Upc Sdh e Lupi Santa Croce. I camaioresi scenderanno in campo alle 21 al PalaFrontera di Cecina (arbitri Scialpi e Vannini), mentre Santa Croce andrà a far visita a Isomec Inzani in terra emiliana. E per la corsa alla vittoria finale c’è anche Sassuolo, impegnato stasera a Grosseto.

Serie B1. Penultimo turno anche nel girone B, dove il Vp Canniccia è atteso da una giornata da... bollino giallo: le versiliesi giocano oggi alle 18 al PalaGreco contro Rubiera (dirigono Vannuzzi e Spitaletta) con la possibilità di fare un bel salto in avanti. Tutte le rivali infatti sono attese da sfide che, almeno sulla carta, appaiono più complicate di quella a cui è chiamato il Versilia.

Serie C. Dopo la sconfitta nel recupero con San Miniato (3-2: parziali di 25-20, 16-25, 27-29, 25-21, 15-12) l’Oasilido stasera alle 21 scende in campo al Pardini Center contro Montebianco (arbitra Grassi).

Serie D (femminile). Ultima giornata nel girone C, dove militano Jenco e Vp Volley (sconfitta 3-0 nel recupero di martedì sera contro Santa Croce). Oggi alle 18 la Jenco va a far visita a Sei Rose al PalaBalestri di Rosignano Solvay (arbitra Viviani), mentre, sempre alle 18, il Vp Volley ospita Peccioli alle Stagi (arbitra Chiti).

Serie C (maschile). Con gli ultimi recuperi si è chiuso il girone B. Classifica: San Miniato 62, Zona Mazzoni 55, Rosignano 53, Santa Croce 44, Borgo Rosso 34, Upc 34, Empoli 33, Migliarino 27, Calci 21, Dream Volley 21, Cecina 12, Ponte a Moriano 0.