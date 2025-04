Serie B: Sconfitta casalinga per Upc Sdh contro Jumboffice

Serie B. Passo falso dell’Upc Sdh che nell’anticipo della 28ª (e terzultima) giornata è stata sconfitta tra le mura amiche del PalaCamaiore da Jumboffice. I camaioresi sono andati sotto dopo un primo set emozionante e deciso sul filo di lana, e nel prosieguo di gara sono riusciti a ribaltare il risultato ma senza arrivare a fare quel passettino finale che avrebbe assicurato il risultato. Alla fine la squadra di Sesto Fiorentino l’ha spuntata 2-3 (26-28, 25-19, 27-25, 17-25 e 13-15 i parziali), lasciando ai padroni di casa un punticino che li porta a +2 su Sassuolo – a riposo questa settimana – e a +3 su Santa Croce, impegnata stasera in casa con il Trading Log La Spezia. Classifica: Upc Sdh* 61, Sassuolo* 59, Lupi Santa Croce 58, Jumboffice* 46, Invicta Grosseto 46, Cus Genova* 45, San Martino 43, La Spezia 42, Toscanagarden 42, Fiorano Modenese* 32, Lupi Pontedera* 32, Cecina 28, Firenze 20, Scandiano 25, Isomec Inzani* 4.

Serie B1. Sconfitta al quinto set anche per il Vp Canniccia che nella 24ª giornata del girone B è scesa in campo a Montespertoli in una delle tante partite posticipate per la morte del Papa. Le padrone di casa si sono imposte 3-2 (17-25, 25-15, 25-16, 17-25 e 15-12) agganciando in classifica proprio le versiliesi. Classifica: Ostiano 61, Modena 52, Garlasco 52, Ripalta Cremasca 47, Valdarno 47, Tirabassi&Vezzali 37, Moma Anderlini Modena 34, Rubiera 32, Montesport 29, Vp Canniccia 29, San Giorgio 28, Sassuolo 27, Pontedera 14, Crema 12.

Regionali. In serie C, l’Oasilido sarà di scena stasera a San Miniato (si parte alle 21 al PaladonVivaldi). In serie D femminile, la Jenco ha giocato lunedì sera battendo Pontedera in casa con un roboante 3-0 (25-20, 25-11, 26-24), mentre il Vp Volley ha recuperato ieri a Santa Croce. In D maschile, bella vittoria per l’Upc che ha superato 3-1 Ponte a Moriano (21-25, 25-11, 25-18, 25-11).

* una partita in più