Serie B: Vigili del Fuoco retrocessi, Tirabassi e Vezzali vincono il derby

Serie B. Vigili del Fuoco aritmeticamente retrocessi, dopo la sconfitta patita a Firenze per 3 a 1 (25-22 25-21 25-27 25-13). L’Ama San Martino, a metà classifica, riposava.

Serie B1. Vince la Tirabassi e Vezzali 3 a 2 (25-21 25-18 26-28 22-25 15-11) il derby contro la Giusto Spirito Rubiera, alla quale il punto ottenuto, a fine campionato potrebbe fare davvero comodo.

Serie B2. Davanti a oltre 300 spettatori, alla palestra di Rivalta, la Fos Cvr vince nettamente il derby contro l’Arbor Interclays per 3 a 1 (25-23 25-14 21-25 25-12) e continua a sperare in un passo falso della capolista San Damaso che sabato 26 sarà proprio in casa dell’Arbor. MVP Martina Brunfranco del Cvr con 18 punti come Migliore; nell’Arbor, Reverberi 14. Massavolley-Ama San Martino 3-0 (14, 11, 15).

Serie C. Tra i maschi, Fabbrico-Mo.Re Volley 1-3 (18-25 25-22 18-25 21-25); Ama San Martino-Corlo 3-2 (23-25 25-23 17-25 25-19 16-14). Mo.Re Volley e Ama in zona play-off. Tra le ragazze, Rubierese-Cus Parma 0-3 (23, 16, 18), Everton-Saturno Guastalla 3-2 (25-20 12-25 22-25 25-23 15-11); Poliespanse Nutristar Correggio-Circolo Minerva Parma 1-3 (24-26 25-20 12-25 14-25). Saturno è quarta su Correggio.

Serie D. Tra i maschi, girone A, Everton-Volley Scandiano 0-3 15, 15, 11); Pieve-Phaserem Psn 0-3 (26, 15, 14), Collecchio-Naytes Vaneton Interclays 0-3 (20, 20, 18). Scandiano e Everton ai play-off.

Nel girone B, Niagara Ferrara-San Marco Matrix 2-3 (25-18 21-25 25-22 21-25 23-25) con un tiebreak da set normale; B.R.V.-Volley Sassuolo 3-0 (21, 19, 23). Girone C, Mo.Re Volley-Yz V. Bologna 3-0 (21, 19, 18). Tra le ragazze, girone A: Jovi-Vaneton Limpia Mentani 3-0 (17, 19, 21), L’Arena-Vap Piacenza 3-2 (23-25 21-25 25-16 25-11 15-8). L’Arena è seconda. Nel girone B, Ama San Martino-Pol. Maranello 2-3 (25-22 25-19 22-25 21-25 10-15), Frignano-Renusi Moglia Campagnola 2-3 (19-25 27-25 25-13 22-25 8-15); Fortlan Dibi Mentani-Everton 3-0 (11, 14, 16); Soliera 150-Virtus Casalgrande 3-0 (17, 21, 15). Campagnola ora è prima da sola, San Martino terza.

Claudio Lavaggi