Serie B1 donne: alle 17, al PalaLirone di Castel Maggiore, le ragazze bolognesi aspettano Forlì per ripartire di slancio in campionato. Ghiselli: "La Vtb deve farsi trovare pronta»

Operazione riscatto. Si apre il sipario sulla seconda giornata del campionato di B1 femminile di Volley e la Sistemi Group Bologna, reduce dalla sconfitta all’esordio sul campo di Ostiano, contro una delle formazioni favorite per giocarsi i primi tre posti e la promozione, è chiamata a rialzare la testa. "Dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo reagire". Parola del coach delle rossoblù Fabio Ghiselli. La reazione dovrà passare questo pomeriggio dall’esordio casalingo della Vtb in programma alle 17 con Forlì, al PalaLirone di Castel Maggiore, contro un’avversaria già affrontata e sconfitta in pre season: "Il ko di sabato scorso ci ha dato spunti su cui lavorare per migliorare. Dobbiamo diventare maggiormente pronti per battaglie di di questo tipo".

Ovvero di alto livello, perché l’obiettivo è lottare per i primi tre posti. Va da sè che la Sistemi Group sia chiamata a raccogliere i primi tre punti stagionali, per rimettersi in carreggiata e non vedersi costretta a vivere di rincorsa. Da migliorare, per Ghiselli, ci sono freddezza e letture dei momenti: "I numeri della partita di esordio dicono che i primi due set hanno vissuto di un equilibrio assurdo tra attacco e difesa, ma per motivi diversi non abbiamo capito i momenti in cui fare determinate cose cose e l’abbiamo pagata cara. Peccato per il terzo set, perché non abbiamo più detto la nostra e siamo crollate e questo non deve succedere. Stiamo lavorando in palestra per trovare la nostra costanza e mi aspetto segnali di crescita. Siamo pronti a reagire, sarà un’altra battaglia, una gara di equilibrio".

Tra le buone notizie c’è che Bologna è finalmente al completo. In settimana, dopo quasi un mese di stop per un problema muscolare agli addominali è tornata a lavorare regolarmente l’attaccante classe 2005 Bongiovanni, su cui Vtb in estate ha scommesso passandola dal ruolo di schiacciatrice a quello di opposta. A Ghiselli la scelta se buttarla nella mischia da titolare o preferirle ancora una volta De Paoli, autrice di 8 punti alla prima di campionato.

Le altre gare: Pediatrica Bindi San Giovanni Valdarno-Transport Ripalta, Monsport-San Giorgio, Osgb Campagnola-Fantini Folcieri Ostiano, Scandicci Sdb-Angelini Cesena, Olimpia Teodora Ravenna-Moma Anderlini, Lasersoft RIccione-Fos Centro Volley Reggiano.

La classifica: Pedriatrica Bindi San Giovanni Valdarno, Fantini Folcieri Ostiano, Olimpia Teodora Ravenna, San Giorgio, Moma Anderlini Modena 3; Osg Campagnola 2; Angelini Cesena 1; Lasersoft Riccione, Scandicci Sdb, Life 365 Forlì, Montesport, Vtb Sistemi Group Bologna, Fos Centro Volley Reggiano 0.

Marcello Giordano