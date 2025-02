Serie B1 donne: domani il confronto con le venete al PalaLirone di Castel Maggiore. Un nuovo esame di maturità. La Fcredil aspetta Padova e sogna la fuga

Si ricomincia. Dopo un weekend di pausa seguito alla fine del girone di andata, si torna sotto rete. In B1 femminile, la Fcredil si ripresenta da campione d’inverno, con il pass per le finali di Coppa Italia in tasca e con primato e playoff che paiono ipotecati, dato il +6 in classifica sulla seconda Vicenza e il +11 sulla quarta.

Ma si ripresenta pure con la voglia di dare un nuovo segnale di forza e consapevolezza a sè e alle avversarie. Coach Ghiselli ha battuto molto in queste settimane sui tasti dell’importanza di rimanere sul pezzo e sulla durezza di un girone di ritorno che vedrà 8 squadre nello spazio di 8 punti giocare per il terzo posto che vale i playoff.

Tra queste c’è Padova, la formazione targata Banca Annia Aduna che sarà di scena al PalaLirone di Castel Maggiore domani, al cospetto delle rossoblù. All’esordio in campionato, la Fcredil si impose in trasferta per 3-1, dando un primo segnale di forza.

Domani le rossoblù intendono spedirne un altro, su come siano mentalizzate e centrate su loro stesse e su ciò che le attende: perché ogni avversaria attenderà al varco Saccani e compagne, chiamate a proseguire il percorso di crescita in vista della Final Four di Coppa Italia e soprattutto dei playoff per il ritorno in A2, che è l’obiettivo dichiarato dal club.

Proseguire sulla strada tracciata, è l’obiettivo della Fcredil: anche perché la via è ottima. Il tutto aspettando invece di capire come cambieranno gli equilibri, dato che molte squadre, da Vicenza in giù, nelle ultime settimane hanno aggiunto giocatrici ricorrendo al mercato o cambiato allenatori, nel tentativo di rincorrere i playoff e la corsa promozione.

Vietato sbandare, per Bologna, chiamata a consolidare quelle basi solide costruite fin dall’estate: a partire da domeni pomeriggio, con Padova, nuovo esame di maturità.

Le altre gare: Rg Stampa Futura Teramo-Cortina Express Imoco, Smapiù Arena Verona-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Olimpia Teodora Ravenna-Pieralisi Jesi, Clementina Castelbellino-Lasersoft Riccione, Volksbank Vicenza-Life 365 Forlì, Angelini Cesena Eagles Vergati Lissaro.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 34; Volksbank Vicenza 28; Angelini Cesena 24; Cortina Express Imoco, Smapiù Arena Verona, Lasersoft Riccione 23; Banca Annia Aduna Padova 22; Azimut Giorgione, Pieralisi Jesi 21; Olimpia Teodora Ravenna 20; Life 365 Forlì 12; Clementina Castelbellino 9; Eagles Vergati Lissaro 7; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano