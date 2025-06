Serie B1 donne: la Fcredil ha preso la forte schiacciatrice bolognese. Vtb, colpo grosso: arriva Pinali. Ora manca solo il libero titolare

Perse Pulliero, Laporta, Tellaroli e Frangipane dopo la rinuncia all’A2, il Volley Team Bologna risponde con un colpo che racconta la voglia di provare a fare nuovamente una squadra da vertice in vista del prossimo torneo femminile di B1. Arriva il primo colpo in entrata, arriva la schiacciatrice bolognese Greta Pinali, classe ‘97 e gemella di Giulio, ex nazionale che con la maglia azzurra ha vinto un Europeo. Pinali è giocatrice che garantisce fisicità e braccio pesante: ex San Lazzaro, vinse la B1 proprio con la maglia della Coveme di coach Casadio nel 2018, per poi calcare i campi di A2 con San Giovanni in Marignano, Montale ed Offanengo, prima di scendere nuovamente in B1, a Cesena, nell’ultima stagione, con l’obiettivo di giocare con continuità. Per la Fcredil, Pinali rappresenta un bel rinfozo di spessore. Manca l’annuncio, l’accordo con la giocatrice è stato raggiunto e firmato.

Per il ruolo di opposta, intanto, si guarda in casa Forlì: piace il talento classe 2007 Sabina Ronchi, attaccante mancina, che nell’ultima stagione ha ben figurato contro la Vtb all’andata e al ritorno. L’accordo è vicino, è lei l’obiettivo numero uno per chiudere il pacchetto delle attaccanti di palla alta titolari. Oltre all’arrivo di Pinali, è già stata ufficializzata la riconferma di Sofia Taiani, una delle grandi protagoniste dell’ultima stagione e con lei pure della regista Federica Saccani, una delle palleggiatrici più forti della categoria e che con Bologna ha ottenuto 2 promozioni in 3 anni, e altrettante Coppa Italia di B1. Il diesse Generali ha ottenuto l’ok alla riconferma anche da parte delle centrali Neriotti e Fucka: manca una pedina per completare questo reparto.

Di fatto manca il nuovo libero titolare per completare il sestetto e dopo l’addio di Laporta il diesse Generali e il tecnico Ghiselli meditano di scommettere su un talento del settore giovanile.

Tra i nodi da sciogliere anche il futuro delle 2006 Malossi e De Paoli, della 2005 Bongiovanni e della 2004 Cavicchi, in pianta stabile in prima squadra lo scorso anno, ma poco impiegate, seppur preziose come pedine tattiche: da capire se la dirigenza deciderà di mandarle a giocare nella seconda squadra in B2 (o comunque in prestito ad altre squadre che garantiscano una maglia da titolare), per dare loro continuità di gioco e maturazione, o se invece deciderà di mantenerle in pianta stabile nel roster.

Marcello Giordano