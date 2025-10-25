Serie B1 donne: la squadra di coach Ghiselli, dopo aver perso all’esordio, non può permettersi ulteriori passi falsi. Vtb, gara da ex per la schiacciatrice Pinali. Ma domani a Cesena servirà un’impresa

Dopo essersi sbloccata in casa, la Dm Sistemi Group Volley Team Bologna va a caccia del primo colpo in trasferta: domani, alle 17,30 le rossoblù saranno a Cesena, formazione ancora a quota uno, ma che nella passata stagione centrò i playoff. Sarà gara da ex per la schiacciatrice Greta Pinali, classe 1997, colpo estivo del Vtb che un anno fa ha vestito la casacca delle romagnole.

Sarà soprattutto partita importante, perché dopo aver perso all’esordio a Ostiano (formazione affrontata nella scorsa stagione in semifinale di Coppa Italia) e aver battuto a domicilio Forlì, Bologna ha bisogno di trovare continuità per poter ambire ai primi tre posti e alla promozione in A3. Anche perché le prime due giornate hanno confermato come il girone B del campionato di B1 di volley sia equilibrato verso l’alto: una sola squadra a punteggio pieno, con diverse sorprese in alta e in bassa classifica.

In quest’ultimo capitolo rientra Cesena, che annovera tra le proprie fila la schiacciatrice bolognese Giada Benazzi, ko a domicilio all’esordio con le reggiane di Campagnola per 2-3 e piegata per 3-1 da Scandicci, complice anche l’assenza per infortunio della regista Galletti, a rischio forfait anche domani.

I punti cominciano già a pesare, specie per chi come Bologna ha ambizioni di alta quota e il primo successo esterno alzerebbe il livello di fiducia all’interno di un gruppo che ha comunque saputo dare una risposta forte dopo la prima sconfitta, imponendosi in tre set con Forlì.

Coach Ghiselli potrà contare sulla squadra al completo. Da due settimane è tornata ad allenarsi a pieno regime Bongiovanni, dopo l’infortunio agli addominali accusati in preparazione e la classe 2005 potrà ora giocarsi una maglia da titolare nel ruolo di opposta con De Paoli, che ha sfruttato nel migliore dei modo il contrattempo della compagna scoprendosi protagonista.

"Abbiamo incontrato più volte Cesena ma non ancora con questa nuova formazione, che sta sicuramente cercando il proprio equilibrio. Sarà una gara per nulla scontata. Ci stiamo preparando al meglio, per mantenere continuità e concentrazione".

Le altre gare: Life 365 Forlì-Fantini Folcieri Ostiano, Pediatrica Bindi San Giovanni Valdarno-Montesport, Moma Anderlini Modena-Osgb Campagnola, San Giorgio-Olimpia Teodora Ravenna, Transport Ripalta-Lasersoft Riccione, Fos Centro Volley Reggiano-Sdb Scandicci.

La classifica: Olimpia Teodora Ravenna 6; Transport Ripalta, Osgb Campagnola, Pediatrica Bindi San Giovanni Valdarno, Fantini Folcieri Ostiano 4; San Giorgio, Dm Sistemi Group Volley Team Bologna, Sdb Scandicci, Moma Anderlini Modena, Montesport, Fos Centro Volley Reggiano 3, Angelini Cesena 1; Lasersoft Riccione, Life 365 Forlì 0.

Marcello Giordano