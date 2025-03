Serie B1 donne: ore 17 al palasport di Ravenna. Fcredil, un tuffo nella storia. La rivale è l’Olimpia Teodora

Torna il campionato di B1 femminile di pallavolo, dopo la sosta e per la Fcredil Bologna c’è un imbattibilità esterna stagionale da difendere. Le rossoblù di coach Ghiselli saranno di scena alle 17 al Palasport Costa di Ravenna, contro la Olimpia Teodora e il tecnico avvisa la compagnia.

"E’ un campo storicamente difficile, loro in casa stanno viaggiando forte. Mi aspetto una battaglia, dovremo essere pazienti, combattenti e riuscire a dare noi il ritmo alla gara".

Evitare cali di tensione è uno dei temi del fine settimana. Perché Bologna è capolista, con 6 punti di margine sulla seconda Vicenza, tra l’altro di scena sul campo dell’Imoco per un match tutto fuorché scontato. Non solo: la Federvolley ha pubblicato la sede (Fasano, in provincia di Brindisi) della Coppa Italia che si disputerà nella settimana che porterà alla Pasqua, in aprile e che vedrà le rossoblù contendere il trofeo a Villa Cortese, Fantini Folcieri e alle padrone di casa del Pantaleo Fasano.

"Dobbiamo tenere la testa sul campionato e sul momento, pensare di partita in partita", incalza Ghiselli, perché dal riuscire a farlo oggi passerà la capacità di farlo quando arriverà il momento clou della stagione. Fcredil a Ravenna per iniziare la lunga marcia di avvicinamento alla Coppa Italia e ai playoff di B1 femminile, in cui si giocherà la promozione.

Le altre gare: Lasersoft Riccione-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Banca Annia Aduna Padova-Life 365 Forlì, Eagles Vergati Lissaro-Clementina Castelbellino, Pieralisi Jesi-Smapiù Arena Verona, Cortina Express Imoco-Volksbank Vicenza, Rg Stampa Futura Teramo-Angelini Cesena.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 40; Volksbank Vicenza 34; Lasersoft Riccione 32; Angelini Cesena 30; Cortina Express Imoco, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Banca Annia Aduna Padova 28; Olimpia Teodora Ravenna 27; Smapiù Arena Verona 23; Pieralisi Jesi 21; Life 365 Forlì 17; Clementina Castelbellino 12; Eagles Vergati Lissaro 10; Rg Stampa Futura Teramo 6.

In B2 il Progresso Castel Maggiore ospita alle 20,30 al PalaLirone la penultima della classe San Martino, per proseguire la marcia salvezza, che la vede a più 10 sulla zona retrocessione.

m. g.