Serie B1 Femminile. Dura lotta, ma la Montesport si arrende. Troppa Ripalta per le padrone di casa

MONTESPORT1RIPALTA3

Montesport: Galli, Cantini, Lazzeri, Dri, Scardigli, Para, Giubbolini, Mezzedimi, Eifelli, Ferri, Castellani(L). All. Contrario.CR Transport Ripalta: Parise, Ottino, Bassi, Gabrieli, Faenzio, Poggi, Boffi, Nicoli, Lodi, Boffelli, Labandini (L). All. L Verderio.Arbitri: De Martini e Farnesi.Parziali: 22-25, 23-25, 25-22, 19-25

MONTESPERTOLI - Sconfitta amara per la Montesport che, nonostante abbia giocato e lottato con grande intensità, non è riuscita a strappare punti ad un Ripalta che si è dimostrato più concreto e determinato. Nel primo set Ripalta parte subito forte, ma le padrone di casa si rifanno sotto: si assiste ad un alto ritmo di gioco, con Ripalta che allunga. Montesport che difende, ma cede 22-25. Nel secondo parziale è ancora Ripalta che cerca fin dai primi punti di prendere in mano le redini del set, sbagliando pochissimo e attaccando concretamente, ma Montesport lotta su ogni pallone e si gioca punto a punto. Finale di set concitato, dove le padrone di casa giocano alla pari delle avversarie, ma la freddezza consente alle cremasche di conquistare il set per 23-25. Nel terzo set la Montesport parte subito forte, ma le cremasche annullano lo svantaggio in fretta. Si assiste ad una bella pallavolo, giocata ad alto ritmo ed intensità: è Giubbolini con una gran diagonale a chiudere il set 25-22. Nel quarto parziale avvio equilibrato, dove le due formazioni si rispondono colpo su colpo, ma le cremasche sembrano aver preso le misure agli attacchi bianco-blu e riprendono in mano le redini del set e non concedono niente alle padrone di casa. Nel finale le ospiti mantengono la calma e conquistano set e l’intera posta con un perentorio 19-25.