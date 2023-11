Serie B1 femminile, girone D

Capannori

0

Fgl-Zuma Castelfranco

3

CAPANNORI: Diagne 1, Cusma 2, Lunardi 12, Grucka 2, Secciani 3, Sgherza 11, Fatoni 7, Catani 4, Zarattini S., Venturi (L). Ne Mammini, Meoni, Zarattini I., Salvini. All. Mallucchi, vice Innocenti.

CASTELFRANCO: Zuccarelli 7, Colzi 6, Renieri 10, Vecerina 5, Ferraro 3, Tesanovic 5, Fava 15, Tesi (L). Ne Chisari, Boldrini, Tosi, Viola, Focosi. All. Bracci, vice Ficini.

Parziali: 17-25, 23-25, 18-25.

Capannori: mv 7, ace 5, bs 9.

Castelfranco: mv 5, ace 2, bs 7.

CAPANNORI – Pura formalità per la Fgl-Zuma che in appena 90 minuti di gioco liquida la squadra di casa e confeziona il quinto successo consecutivo. L’avvio è tutto nelle mani delle biancocelesti che guidano la frazione aumentando il vantaggio azione dopo azione. Nel secondo set sono le lucchesi a partire con piede giusto, ma è solo un’illusione con la Fgl-Zuma che torna al comando ottenendo la vittoria ai parziali. L’ultima frazione scivola via liscia e Zuccarelli e compagne chiudono la gara senza incontrare ostacoli. Un percorso stellare per il team di Bracci, capolista imbattuta con 14 punti. L’altra big del girone Cesana invece non ha disputato la gara contro l’Ambra Cavallini Pontedera (prevista ieri pomeriggio come primo debutto casalingo del team di Puccini) per l’inagibilità del PalaZoli colpito dall’alluvione dei giorni scorsi.

Stefania Ramerini