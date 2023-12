Serie B2. Ariete, è il giorno del derby. La Fenice al palazzetto di S.Paolo

L’Ariete al derby. Seconda gara casalinga consecutiva per la squadra di Massimo Nuti che oggi alle 17.30 al palazzetto di San Paolo ospita le pistoiesi della Fenice nel match valido per la serie B2 femminile. Tra Prato e Pistoia non è mai un match uguale agli altri, in tutte le discipline sportive, e così lo è anche nel volley. Le due squadre si conoscono benissimo e per Prato i precedenti più recenti non sempre portano bei ricordi. Se nella stagione scorsa infatti le due squadre hanno vinto il match giocato in casa, nella stagione precedente la Fenice era stata capace di aggiudicarsi entrambi i confronti. Prato e Pistoia nel frattempo hanno però cambiato volto. In particolare la Fenice, nel mercato estivo, ha decisamente rivoluzionato il suo roster. A preoccupare l’Ariete sono però i tanti infortuni e acciacchi che stanno condizionando le prestazioni della squadra. Se Prato recupera Stiaffini e Nuti, attenzione alle condizioni di Saletti alle prese con mali di stagione.