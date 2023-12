Serie B2. "Consani», brutto stop. Occasione persa

Brutta sconfitta per la Pallavolo Grosseto Luca Consani sul campo del Diagnostic Group Ostia Volley che perde partita e miglior giocatrice per infortunio.

Le grossetane, impegnate nel decimo turno di serie B2 femminile, hanno perso 3-1 (25-11, 25-19, 22-25, 25-23) uno scontro diretto. Le laziali infatti erano, e sono rimaste, dietro alle maremmane che però hanno totalmente sbagliato approccio alla gara, e non è mai stata in partita. In un Palassobalneari caldo le ragazze di Grechi e Berger hanno giocato veramente bene, con un’amalgama buona tra le giovani e le veterane, e non hanno risentito del cambio della palleggiatrice, anzi, un buon connubio che sta agli allenatori saper far funzionare al meglio. La squadra grossetana invece non ha giocato come sa fare, e fuori casa continua a non andare alla stessa velocità davanti che ha davanti al pubblico amico. E per salvarsi servirà dare una sterzata anche alle prestazioni lontano da Grosseto. "Purtroppo abbiamo dovuto fare a meno di Biagioli per un risentimento muscolare – spiega coach Rossano Rossi –. Lei è la nostra atleta di riferimento, quinndi l’abbiamo tutelata. Abbiamo provato a far girare al centro altre ragazze. I primi due set sono stati difficili, loro ci hanno surclassato su tutti i fondamentali. Il muro è stato davvero negativo. Non abbiamo mai toccato palla al muro. Poi la partita è girata, siamo riusciti a vincere il terzo set, ma siamo ripartiti in affanno nel quarto. Loro ci hanno messo pressione e sono state brave a chiuderla. Loro erano ultime ma sanno giocare e lo hanno fatto con grande intensità".

Classifica cortissima nel girone H con 9 formazioni in dieci punti, dal settimo all’ultimo posto. "Se continueremo così saremo all’ultima giornata in tre punti, la classifica è molto tirata – conclude il coach –. Stranissima. La prossima sarà in casa alle 15 contro Garibaldi Sassari. Sarà uno scontro diretto. Noi dovremo fare punti fuori casa per salvarci, ma con Ostia non abbiamo l’abbiamo sfruttata".