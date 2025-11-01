Serie B2 donne, ore 17.30. La Fatro Ozzano cerca il primo sigillo

In B2 donne, nel girone G, è caccia alla prima vittoria per la Fatro Ozzano: affrontate due capoclassifica, nelle prime tre giornate, le biancoblù andranno a caccia di punti salvezza a Filottrano alle 17.30. Nel girone E apre il sipario sulla quarta giornata la Eco Termo Logic Vtb, che alle 17 ospita la Minerva Parma in cerca della seconda vittoria interna consecutiva. Alle 21, infine, toccherà alla Persicetana. La squadra di coach Puzzo ha vinto i primi tre scontri salvezza della stagione, mettendo fieno in cascina: con Viadana primo esame di maturità per capire se potrà viaggiare verso una stagione tranquilla e alzare l’asticella delle ambizioni.

La classifica girone E: Soliera, Modena Volley, Persicetana, Cavriago 9; Pavia 5; Parma, Diavoli Rosa, Zerosystem Modena, Viadana 4; Collecchio, Vtb Eco Termo Logic 3; Piacenza, Milano, Certosa 0.

La classifica girone G: Pratovecchia, Marsciano, Collemarino 8; Faenza, Urbania 6; Chiusi, Cervia, Team 80 5; Clementina 4; Filottrano 3; De Mitri, Foligno 2; Tortoreto 1; Fatro Ozzano 0.