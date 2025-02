Serie B2 femminile

La Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri" vince al quinto set lo scontro salvezza contro il Foligno ed aggancia proprio la formazione umbra in classifica.

Nella quindicesima giornata di B2 femminile le ragazze di coach Rossano Rossi si sono imposte in casa 3-2 (17-25, 25-23, 28-30, 25-20, 16-14) prendendosi due punti in classifica per salire a quota 17 e affiancarsi in graduatoria al sestetto umbro, vincendo un lungo braccio di ferro con un’avversaria che ha lottato fino alle fine, come le grossetane, per il successo.

Sfida vinta di forza e coraggio con le grossetane due volte in svantaggio, ma due volte capaci di tirare fuori le unghie ed i denti, portando l’incontro al quinto set dove poi hanno avuto la meglio al termine di oltre due ore e mezzo di gara che hanno tenuto gli appassionati incollati al campo.

Il merito delle ragazze di coach Rossi è stato quello di crederci sempre, soprattutto nei momenti più difficili del match, quando si sono trovate spesso indietro nel punteggio, anche quando il risultato sembrava ormai deciso. E’ stata una partita tosta, con Foligno che ha giocato con una difesa molto arcigna, prendendo tutti i palloni possibili immaginabili: la gara si è disputata con due formazioni alla ricerca di punti salvezza, giocando su un ritmo elevato e con le due squadre che non si sono risparmiate per niente.

La panchina della Pallavolo Grosseto è stata utile dando manforte ed energie a gara in corso. Giocando con questa intensità e questa voglia per la formazione di Rossi la salvezza non dovrebbe essere un problema, poi ci sarà da integrare al meglio la nuova arrivata Merler che è partita dalla panchina fornendo un grande contributo alla sfida.

Le grossetane saranno impegnate in un’altra sfida importante sul campo di casa, per la seconda volta di fila, contro Terracina che ha sei punti in più in classifica.