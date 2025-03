Serie B2 Femminile. Bene I’ Giglio. Match combattuto chiuso in quattro set

I’GIGLIO CASTELlo

ALBENGA

I’GIGLIO CASTELFIORENTINO: Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri, Tofanari M., Tofanari S. Zingoni, Picchianti (L1), Anichini (L2). All. Buoncristiani

ALBENGA: Arrighetti, Cavallaro, Definis, Fazio, Martella, Montedoro, Quaranta, Ravera, Revello, Tadei, Vernetti, Moraglio (L1), Albani. All. Antola.

Arbitri: Biniaszewski e Gennari. Parziali: 25-18; 25-22; 19-25; 25-18.

CASTELFIORENTINO - Importante vittoria de I’Giglio sull’Albenga. Nel primo set la formazione di casa prende subito slancio, mantenendo il distacco per tutta la durata del set e chiudendo 25-18. La squadra ospite però rientra in campo combattiva e il secondo parziale vede inizialmente le due squadre lottare punto a punto. Albenga mette in difficoltà le castellane che però con caparbietà continuano a difendere, ottenendo così un importante allungo che le porta sul 15-12. Albenga non si arrende, ma Scardigli e compagne riescono a mantenere la lucidità e chiudere 25-22. Nel terzo set le ospiti trovano il primo vantaggio e conquistano il set 19-25. Al rientro, però, le ragazze del Giglio vendono cara la pelle anche negli scambi più lunghi continuando la propria avanzata e dettando il proprio ritmo di gioco fino al 25-18 finale.