Serie B2 femminile. "Consani» a Roma. Serve concentrazione

Sfida da prendere con le molle per la Pallavolo Grosseto contro il fanalino di coda del girone H. Per il quinto turno di serie B2 di volley la Pallavolo Grosseto Luca Consani sarà impegnata oggi alle 15.30 in terra laziale in casa Volleyrò Cd Pazzi Roma. Trasferta a Roma per le maremmane contro un team giovane e poco esperto, ma ricco di talento. Le romane sono una formazione interamente under 16 ricca di talenti e figlie d’arte che non andrà però sottovalutata per non incorrere in brutte sorprese. Romane con zero punti in quattro giornate, ma essendo un team molto giovane quest’anno servirà per fare esperienza. Cinque invece i punti finora ottenuti dalla squadra allenata da coach Rossano Rossi che in settimana ha tenuto alta l’attenzione delle sue ragazze: potrebbe sembrare quindi una trasferta semplice, ma così non sarà visto che molto dipenderà dall’atteggiamento giusto.

Scendere in campo con troppa leggerezza potrebbe essere un boomerang pericoloso. Sono queste infatti le partite più insidiose e da preparare meglio, visto come la testa fa la differenza, e sottovalutare la squadra romana potrebbe regalare spiacevoli sorprese. Le romane hanno infatti dalla loro parte talento e centimetri; mancherà certamente un po’ di esperienza. Finora nonostante le sconfitte Volleyrò ha giocato comunque una buona pallavolo, finendo poi per perdere sempre per mancanza di lucidità o esperienza nei momenti in cui c’era da fare la differenza. Fondamentale il servizio e la ricezione per Poggetti e compagne.

Il programma della quinta giornata di campionato: Mo.Da. Vbc Viterbo-Pan Alfieri Cagliari, Diagnostic Group Ostia-Us Garibaldi, Futura Terracina 92-Roma 7 Volley, Europea 92 Isernia-Assitec Volleyball, Ondamedical San Gallo-Volley Friends Roma, Volleyrò Cd Pazzi Roma-Pallavolo Grosseto Luca Consani, La Smeralda-Audax Idrosistemi.