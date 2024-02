Serie B2 femminile. "Consani» appannata. L’Onda la travolge

La Pallavolo Grosseto Luca Consani si ferma sul più bello. L’Anzio Onda Medical sbanca Grosseto 3-0 (24-26, 16-25, 22-25) al termine di una sfida che in pratica è durata solo il primo set giocato punto a punto.

Nel primo set il muro grossetano ha portato diversi punti, anche se le laziali sono state brave a portarsi sul 16-14 e poi sul 17-18 con Biagioli a chiudere una palla vagante.

Le grossetane sul finale di set si portano avanti sul 21-20 ma un fallo di formazione porta sul 21 pari l’incontro. Una giocata in primo tempo di Luschi vale il 22 pari, un muro porta al ventitreesimo punto la Pallavolo Grosseto che però Anzio pareggia subito dopo. L’attacco fuori di Anzio vale il set point per Luca Consani; il muro su Bacci porta al 24 pari. Ma Anzio sfrutta due errori delle locali e porta a casa il primo set.

Nel secondo le laziali partono forte andando sul 7-2 e poi sul 10-4; sul 16-9 Anzio gioca per chiudere il parziale, sfruttando un momento di deconcentrazione delle padrone di casa e vincendo 25-16.

Nel terzo set la Pallavolo Grosseto parte a mille, andando sul 6-0, ma facendosi rimontare fino al 6-8. Le ospiti sfruttano la rimonta salendo al 11-16 e poi sul 22-19; nel finale però non basta il cuore delle grossetane con le ospiti che chiudono 22-25 con l’errore al servizio di Poggetti.

"Le nostre avversarie hanno giocato meglio, hanno caratteristiche che non si sposano col nostro gioco – ha detto a fine gara coach Rossano Rossi –. Tre punti giusti per loro. Abbiamo poco da recriminare, l’abbiamo lasciata andare. Ci siamo fatti sopraffare dalla loro difesa. Ed hanno contrattaccato in maniera cinica. Abbiamo cambiato modulo, ma sono brave, in attacco avevano molte scelte. Dopo un po’ abbiamo perso lucidità, e abbiamo sbagliato troppo nel primo set. Noi avevamo preparato bene la partita, eravamo in forma: questo la dice lunga della loro forza".