Serie B2 Femminile: domani il match contro l’Antico Pastificio. Le ragazze di Rossi alla prova ’umbra’

VOLLEY

Inizia il periodo della verità per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Domani alle 18.30, per il quindicesimo turno di B2 femminile, la formazione di Rossano Rossi ospita l’Antico Pastificio Umbro Foligno per un match da vincere a tutti i costi. Si tratta infatti di una sfida salvezza, con le ragazze di Rossi che non possono permettersi passi falsi, dopo la sconfitta del turno precedente. La gara di andata si concluse con la netta vittoria per tre set a zero della formazione ospite giocando la peggiore partita del campionato, ma da quel momento la compagine grossetana è cambiata tanto nel gioco e soprattutto nell’organico. Le due squadre sono divise da un punto in classifica, con il team grossetano targato Giorgio Peri, che deve per forza vincere il confronto dopo la sconfitta subita la scorsa settimana in casa di Anzio.

"E' uno spareggio salvezza perché loro ci hanno sopravanzato di un punto. Dobbiamo per forza portare a casa punti - ha detto alla vigilia il coach Rossano Rossi -. All'andata fu la peggior partita che facemmo. Addirittura un set non arrivammo nemmeno a dieci. Siamo molto migliorati. Loro hanno fisicità, noi dovremo essere bravi a prendere in mano la partita da subito. Ci stiamo adattando ai nostri nuovi arrivi, per sfruttarli al massimo. Vedo cose positive, ma ci dobbiamo comunque adattare e loro devono inserirsi nel nostro gioco". La Pallavolo Grosseto dovrà essere brava a prendere subito in mano la partita. In fase di ricezione cercherà di conquistare per quanto possibile il cambio palla sistematico. Le grossetane dovranno aggredire la squadra avversaria per non dare modo di ragionare. Sono arrivate Giulia Fatticcioni e Olmpia Merler. Queste le soluzioni ipotizzate dal tecnico Rossano Rossi per vincere il confronto di domani.