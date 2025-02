Serie B2 femminile. "Giorgio Peri» ko. Sconfitta ad Anzio

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri cede 3-1 (25-18, 21-25, 25-21, 25-20) sul campo della Pallavolo Anzio Nettuno Volley nel turno di serie B2 femminile, in una sfida giocata troppo sottotono dal team di Rossano Rossi. Le laziali aveva studiato bene le grossetane che hanno faticato a mettere giù la palla, consentendo così alla formazione di casa di stare spesso avanti nel punteggio.

Nel primo set buon inizio delle grossetane che poi hanno accusato il servizio delle laziali capaci di pareggiare ed andare al comando sul 8-5, con Rossi che ha dovuto subito chiamare un timeout. Grossetani che sono però rientrate in partita con alcune giocate lineari. Onda Medical San Gallo che ha tenuto un vantaggio costante di tre punti a lunghi tratti allungando poi a più 5 sul 17-12 che porta Rossi a chiamare il secondo time out. Due errori di fila delle grossetane portano sul 19-12 il set; le laziali tengono avanti la testa fino alla fine chiudendo il set 25-18.

Secondo set ben più combattuto ed equilibrato con l’Onda Medical Pallavolo Anzio Nettuno che si porta sul 17-16 e poi sul 18-17 con le maremmane che provano a non far scappare via la formazione di casa. L’ace di Bacci porta sul pari l’incontro. Poi l’azione di Poggetti-Corridori mette a terra il 19-20. Grosseto che si porta avanti 22-20 e con un ace il team di Rossi chiude 25-21 pareggiando i conti sull’1-1.

Terzo set le grossetane partono bene tenendo un lieve vantaggio, sfruttando il servizio: poi però le padrone di casa rimontano portandosi sul 17-10 grazie ad errori di ricezione delle grossetane. Dopo un lungo scambio Anzio si porta 23-19 e chiude 25-21.

Quarto set che inizia meglio per Anzio avanti subito 5-2, con la formazione di Rossi incapace di dare continuità ai propri attacchi e che sbatte spesso sul muro avversario perdendo il quarto set.