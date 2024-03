Serie b2 femminile. Il "Consani» ospita il Volleyrò Cd Pazzi

Dopo la sconfitta in Sardegna il "Consani" prova subito a riprendere la corsa verso la salvezza in B2 femminile. Le ragazze di coach Rossano Rossi stasera alle 21 se la vedranno con le romane del Volleyrò Cd Pazzi, formazione giovane che all’andata vinse contro le maremmane e che ha 3 punti in più del team di Biagioli e soci. Sarà quindi una sfida molto importante in ottica salvezza, visto come d’ora in avanti i punti in palio inizieranno a pesare tantissimo. A poco più di due mesi dalla fine del campionato la situazione del girone H è tutt’altro che delineata, con ben 6 squadre in 4 punti a contendersi la permanenza in categoria. Il programma della giornata: Cagliari-Vbc Viterbo, Us Garibaldi-Diagnostic Group Ostia, Roma 7 Volley-Futura Terracina 92, Assitec Volleyball-Europea 92 Isernia, Volley Friends Roma-Onda Medical San Gallo, Pallavolo Grosseto-Volleyrò Cd Pazzi Roma, Audax Idrosistemi-La Smeralda.