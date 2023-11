Serie B2 femminile. Il "Consani» si arrende alla corazzata Isernia

Pallavolo Grosseto "Luca Consani" si arrende alla corazzata Isernia. Ma a testa alta e dopo una bella partita. Seppur con coraggio, la formazione allenata da Rossano Rossi, ha ceduto 3-1 (26-24, 21-25, 20-25, 23-25) in casa contro l’Europea 92 Isernia nella sesta giornata del campionato di B2 femminile. Isernia che mette a segno la sesta vittoria in altrettante gare, rimanendo al comando del girone con 15 punti e Pallavolo Grosseto che invece resta a quota 5 punti in undicesima piazza. Buoni segnali di ripresa per le grossetane che avevano anche vinto il primo set, di forza, imponendosi 26-24 contro una formazione di alto livello, contro la quale però hanno giocato alla pari. Rossi ha schierato Poggetti alzatore, Santerini libero, Calza e Corridori centrali, Bacci opposto, Massari e Biagioli di banda. E’ stata in pratica una sfida aperta, giocata bene da entrambe le formazioni, dove la differenza è stata nei dettagli. Le molisane infatti si sono dimostrate solide e complete in tutti i reparti. La sconfitta nei set successivi al primo è arrivata per i soliti troppi errori di troppo, che andranno corretti in settimana.

Il primo set se lo è aggiudicato la Pallavolo Grosseto, con le maremmane che erano partite subito avanti 4-2 e poi con un mini break fino al 14-11. Sul finire di set, Bertelli trova il 24-23, e grossetane che poi vincono 26-24. Buon inizio anche nel secondo set, con le due formazioni che hanno giocato alla pari, fino all’allungo finale delle molisane. Nel terzo Iserna gioca meglio, portandosi sul 15-11 e chiudendo poi 25-20; nel quarto set dopo aver giocato punto a punto Iserna scappa via sul 20-16 e non viene più ripresa. Per la Pallavolo Grosseto si tratta della prima sconfitta casalinga, dopo che erano arrivati i successi contro Viterbo e La Smeralda.