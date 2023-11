Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» a Frosinone per ritrovarsi

O la va o la spacca. Per l’ottavo turno del campionato di serie B2 femminile di volley la Pallavolo Grosseto ‘Luca Consani’ è ospite dell’Assitech Sant’Elia Fiumerapido Frosinone. Le padrone di casa occupano la sesta posizione con 13 punti, mentre le grossetane sono precipitate in penultima posizione con soli 6 punti. E’ giunto il momento di invertire la rotta in casa biancorossa, ma serve una prestazione maiuscola. L’incontro inizierà alle 17.30, con le due formazioni che si affronteranno col coltello tra i denti. Le ciociare per mantenersi nei piani alti della classifica, le grossetane per uscire dalla crisi. "In Sardegna avevamo in mano la partita, ma c’erano i sentori di un calo – spiega coach Rossi – stavamo facendo rinascere una squadra che era morta. Abbiamo fatto riprendere sicurezza all’avversario ed abbiamo perso le nostre. Quando le ragazze perdono qualche punto c’è un calo mentale".