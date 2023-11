Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» affronta in casa la capolista Isernia

Sesto appuntamento di serie B2 femminile per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". Le ragazze allenate da coach Rossano Rossi oggi alle 15 scenderanno in campo tra le mura amiche del Palazzetto Azzurri: a far visita alle ragazze di Rossano Rossi sarà la regina della classifica, ovvero l’Europea 92 Isernia. Dopo la sconfitta di Roma contro l’ultima in Classifica, ci vorrà davvero un miracolo per riuscire a portare a casa la partita. Isernia sarà chiamata alla trasferta più lunga della stagione, escluse quelle in Sardegna, arrivando oggi a Grosseto forte delle sue cinque vittorie e 12 punti. Pallavolo Grosseto invece in decima posizione con 5 punti, e soprattutto dopo la sconfitta di domenica contro l’ultima della classe. Gli altri icnotri della giornata Viterbo-Ostia, Us Garibaldi-Futura Terracina 92, Assitec Volleyball-San Gallo, Pan Alfieri Cagliari-Audax Idrostistemi, Friends Roma-Cd Pazzi Roma, Roma 7 Volley-La Smeralda.