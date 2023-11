Serie b2 femminile. Il "Luca Consani» oggi riceve la visita della Smeralda

Quarto turno di B2 femminile per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Le ragazze di Rossano Rossi (nella foto) saranno impegnate oggi alle 14 in casa contro de La Smeralda. Il team isolano è una formazione tosta e ben messa in campo ed attualmente con 4 punti occupa la settima posizione in classifica. Concentrazione e voglia di vincere, queste le parole d’ordine di mister Rossi a tutte le ragazze del "Consani". La formazione ha diversi problemi: Biagioli era influenzata, D’Erasmo ha un affaticamento ad un ginocchio, Bertelli ha dolore al tendine d’Achille. E il ko scorso potrebbe portare strascichi.