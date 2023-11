Serie b2 femminile. Magione fa suo il derby con Trestina

TMM OF OCCHIALI MAGIONE

3

AUTOSTOP TRESTINA

1

(25-19, 23-25, 25-22, 25-20)

MAGIONE: Tarducci 19, Artini 12, Giunti 12, Vibi 11, Pistocchi 9, Guarino 7, Nasi (L1). N.E. – Mitu, Belardoni, Baldoni, Guerrini, Barsotti, Santibacci (L2). All. Bovari.

TRESTINA: Malesardi 24, Esposito 16, Zani 7, Valentini 5, Mancini 4, Saia 2, Cesari (L1), Ciabatti, Gambino, Di Francesco (L2). N.E. – Gnassi, Piermarini. All. Brighigna.

Arbitri: Ina Varfaj ed Elisa Ballatori.

MAGIONE – L’ennesimo derby umbro previsto dal calendario della serie B2 femminile consegna la vittoria alla Tmm Of Occhiali Magione che rafforza così la sua posizione nelle zone nobili della classifica e si pone come squadra migliore del Cuore Verde d’Italia nella categoria. Più netta del previsto e del prevedibile la supremazia delle padrone di casa che contro la Autostop Trestina si sono esaltate ed hanno trovato la strada in discesa. Alla fine per le magionesi le difficoltà maggiori sono state quelle del finale di secondo set.