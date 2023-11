Serie b2 femminile. Marsciano passa con Pierini e Volpi

SAMER MARSCIANO

3

EMMEGEL CALENZANO

1

(23-25, 25-18, 25-22, 25-20)

MARSCIANO: Pierini 17, Ndulue 17, Santi 13, Brunori 13, Carboni V. 9, Volpi 3, Fagioli (L1), Scarabottini, Martinoli (L2). N.E. – Cornacchini, Scanu, Carboni A., Carboni L., Chiattelli. All. Gian Paolo Sperandio.

CALENZANO: Falseni 15, Poggi 14, Grosso 14, Foggi 9, Tasselli Ani. 4, Gagli 4, Ermini (L1), Scarpelli, Degl’Innocenti (L2). N.E. – Tasselli Ana., De Stefano, Traquandi, Nencini. All. Beatrice Beconi.

Arbitri: Valeria Montauti e Valeria Laggiri.

MARSCIANO – Ancora un successo in serie B2 femminile per la Samer Marsciano che vince in quattro set. La matricola biancoblu ha cominciato un po’ incerta, ma poi ha rimontato Calenzano mettendola in ginocchio. Impossibile arginare la forza della potente centrale Pierini che si è elevata a punto di riferimento delle padrone di casa. In generale, però, la regista Volpi è riuscita a smistare in maniera equilibrata per le compagne che sono andate praticamente tutte in doppia cifra.