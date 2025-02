Serie b2 femminile. Pallavolo Grosseto sugli scudi. Con il Terracina una maratona per cuori forti

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri vince la "maratona" contro Terracina. Il sedicesimo turno di B2 femminile porta in dote due punti alla squadra di Rossano Rossi, capace di battere 3-2 la formazione laziale nello scontro salvezza. Primi due set totalmente dominati dalle grossetane, che poi hanno accusato un calo, con Terracina che si è rifatta sotto pareggiando i conti. Questi i risultati dei set: 25-16, 25-14, 18-25, 23-25, 15-13. A condizionare la partita è stato senza dubbio l’infortunio alla caviglia di Luschi che, dopo aver tenuto a bada la giocatrice più forte tra le avversarie, sul 2-0 per le grossetane, ha dato vita alla rimonta della formazione ospite. Rossi ha quindi dovuto mescolare le carte, ricorrendo spesso ad un doppio cambio che ha sempre pagato con l’ingresso di Merler e Gambelli per Poggetti e Fatticcioni. Nei primi due set comunque la formazione grossetana ha giocato probabilmente la miglior pallavolo della stagione, tenendo Terracina al minimo storico e limitando la giocatrice più forte, Barboni, ex serie A. Il livello delle grossetane è stato sempre alto, il muro ha fatto il proprio dovere e la difesa ha fatto la differenza.

Grossetane che con questi due punti salgono a più due sulla zona salvezza grazie al quinto set vinto con il cuore. Nell’ultima frazione di gioco le squadre sono andate avanti punto a punto, poi le laziali hanno allungato sull’8-6, prima della rincorsa grossetana fino al 12-9. Nel finale però l’errore al servizio di Terracina dà la vittoria al team di Rossi.