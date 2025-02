Serie B2 femminile. "Peri» ad Anzio con una novità. Merler in squadra

Dopo una settimana di sosta torna il campionato di B2 femminile. E la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri oggi alle 16 affronta in trasferta l’Onda Medical San Gallo Anzio con una nuova giocatrice. "Olimpia Merler è l’ultimo innesto di mercato – spiega coach Rossano Rossi –. E’ un opposto. Ci è saltato l’arrivo di una schiacciatrice. Merler ha un fisico importante, è due metri, mancina. Ci darà una mano, è molto disponibile e propositiva. Offensivamente e sul muro guadagneremo qualcosa, ma ci dovremmo riadattare".

La squadra grossetana ha chiuso il girone di andata con la sconfitta in casa della Fenice Roma Pallavolo. E oggi la trasferta di Anzio offre l’occasione di agganciare proprio la squadra laziale. "Loro hanno rinnovato tantissimo, come noi. Hanno Bianchini che ha giocato anche in serie A. Hanno avuto alti e bassi, ma sono molto ostiche, soprattutto nel loro palazzetto. Dobbiamo vedere le nuove, anche Fatticcioni, come sta. Il gruppo non ha problemi, stiamo lavorando serenamente e ci sono i presupposti per fare bene. Abbiamo un trittico importante per ripartire bene nel girone di ritorno".